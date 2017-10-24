Порошенко видит «свет в конце тоннеля» в разрешении конфликта в Донбассе

Киев, , 17:08 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко видит отдалённые перспективы разрешения конфликта в Донбассе. Об этом он заявил 24 октября в ходе заседании Совета регионального развития в Киеве.

«К сожалению, война ещё очень далека до завершения. Хотя мы имеем свет в конце тоннеля», — сказал украинский лидер.

Напомним, Киев с весны 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, жители которых на референдумах высказались за независимость от Украины, отказавшись признавать новые власти, пришедшие в результате госпереворота в стране в феврале того же года.

По данным ООН, число жертв продолжающегося конфликта уже превысило 10 тысяч человек.

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