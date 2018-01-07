Кропивницкий, Украина, 7 января, 2018, 22:22 — ИА Регнум. В городе Гайвороне Кировоградской области Украины неизвестные повредили памятник солдатам Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба городского совета в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Декоммунизация

«В сквере Победы — полуразрушенная скульптура солдата, установленная возле могил 11 советских воинов и 43 партизан, — говорится в сообщении. — Неизвестные отбили или оторвали руку скульптуры и лавровый венок. Невозможно охарактеризовать такой поступок иначе как варварство, дикость, вандализм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. на Украине после госпереворота к власти пришли украинские националисты, которые устроили так называемый ленинопад — массовый снос памятников Владимиру Ленину как символ разрыва с советским прошлым.

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