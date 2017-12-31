Неизвестные похитили бюст Пушкина в Чернигове

Чернигов, Украина, , 18:42 — REGNUM Бронзовый бюст русского поэта Александра Пушкина, установленный в сентябре 1900 года, украли в Чернигове. Об этом сообщает местное издание ЧЕline.

«Этой ночью (31 декабря) украли бюст Александра Пушкина на Валу, — говорится в сообщении. — Памятник был установлен в сентябре 1900 года. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители».

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 г. к власти в Киеве пришли украинские националисты, которые устроили так называемый ленинопад — массовый снос памятников Владимиру Ленину как символ разрыва с советским прошлым.

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