Дамаск, 7 января, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Российские военные предотвратили удар по военной базе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на данные базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников.

Минобороны России Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

По их данным, нападение на авиабазу РФ с применением дронов было совершено 6 января. Однако российские военные сбили несколько беспилотников, тем самым сорвав планы боевиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января 2018 г. в СМИ появилась информация о том, что 31 декабря 2017 года на российскую авиабазу «Хмеймим» было совершено нападение неизвестными боевиками. Утверждалось, что в результате нападения были повреждены 7 боевых воздушных судов.

Минобороны РФ позднее сообщило, что члены НВФ действительно произвели минометный обстрел авиабазы «Хмеймим», в результате которого погибли двое военных. Что касается повреждений техники, то военное ведомство утверждает, что их не было.

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