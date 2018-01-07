Вашингтон, 7 января, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Дочь президента США Иванка Трамп столкнулась в лифте Trump Tower с российским юристом Натальей Весельницкой. Это обстоятельство заинтересовало спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование о «связях» команды Трампа с Москвой, сообщает американская газета Los Angeles Times.

Цитата из кф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

В июне 2016 года, когда Весельницкая и сопровождавший ее лоббист Ринат Ахметшин покидали небоскреб после встречи с Дональдом Трампом-младшим, в лифт вошла Иванка Трамп. Издание отмечает, что дочь главы США и адвокат обменялись любезностями.

Между тем Мюллера эти сведения не устроили — спецпрокурор подозревает, что беседа Иванки Трамп и Весельницкой могла быть более содержательной. Ранее ни одно американское издание об их контакте не упоминало.

Мюллер собирается повторно опросить по меньшей мере одного из участников встречи сына президента США с российским адвокатом. Спецпрокурор намерен восстановить подробности встречи по минутам. Это позволит ему убедиться в том, что Дональд Трамп-младший действительно не проинформировал отца о встрече с Весельницкой и не успел договориться о том, как представлять это событие в дальнейшем, в случае возникновения вопросов.

Напомним, летом 2016 года в США шла предвыборная кампания — политическая борьба разворачивалась между республиканцем Дональдом Трампом и демократом, экс-госсекретарем Хиллари Клинтон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сын Трампа признал, что встречался в Нью-Йорке с российским юристом Натальей Весельницкой в надежде получить от нее компромат на Хилари Клинтон. Противники Трампа считают, что эта встреча доказывает связи предвыборного штаба Трампа и Кремлем.

По данным телеканала CNN, участниками встречи были восемь человек, в их числе — зять и советник Трампа Джаред Кушнер и экс-глава его предвыборной кампании Пол Манафорт.

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