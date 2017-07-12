Адвокат о встрече с Трампом-младшим: Ему нужен был компромат на Клинтон

Москва, , 09:43 — REGNUM Адвокат Наталья Весельницкая рассказала в интервью телеканалу NBC подробности своей встречи в Нью-Йорке с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим: он задал ей единственный вопрос, и он касался информации о финансовых источниках демократов.

По словам Весельницкой, Трамп-младший спросил только одно: имеются ли у нее «финансовые документы, которые могут доказать, что фонды, используемые для спонсирования НКДП, поступают из неподобающих источников». НКДП — это Национальный комитет Демократической партии США.

Таких документов у юриста не было, о чем она и сообщила Трампу, уточнив, что никогда не имела намерения «собирать финансовые документы с такой целью».

«Я никогда никого не просила о конкретной встрече с Дональдом Трампом — младшим или с кем-то еще», — заключила Весельницкая.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сын Дональда Трампа встречался с юристом Натальей Весельницкой, которая якобы имеет «связи с Кремлем», в самый разгар президентской кампании в США летом 2016 года.

Трамп-младший пошел на встречу, поскольку пообещали предоставить компромат на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Отвечая на публикацию, Трамп-младший выложил в Twitter свою электронную переписку, связанную с организацией встречи. Он признал, что его действительно «выманили» компроматом на Хиллари Клинтон, однако в ходе встречи «быстро выяснилось, что Весельницкая не располагала значимой информацией».

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