Вашингтон, 6 января, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Официальный Вашингтон допускает возможность подключения к переговорному процессу между Южной Кореей и КНДР. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я бы хотел, чтобы они это (переговоры) продолжали и после Олимпиады, — заявил Трамп. — В подходящее время мы (власти США) будем задействованы. Мне нравится идея того, что они делают насчет Олимпиады».

5 января 2018 г. агентство «Рёнхап» сообщило, что Пхеньян принял предложение Сеула о проведении на следующей неделе прямых двусторонних переговоров на высоком уровне.

Ожидается, что в ходе переговоров будет обсуждаться возможное участие спортсменов из КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, а также пути для улучшения связей между двумя странами.

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