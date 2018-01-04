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МИД РФ об отказе США и Южной Кореи от военных учений: «Приветствуем»

Политика

4 января президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин в ходе телефонных переговоров согласились отложить проведение совместных военно-морских учений на время проведения зимней Олимпиады-2018

МИД РФ об отказе США и Южной Кореи от военных учений: «Приветствуем»
U.S. Army Europe Images
ВС США в ходе учений

Москва, 4 января 2018, 19:52 — REGNUM  Решение США и Южной Кореи не проводить учения во время Олимпиады-2018 приветствуют в Москве. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА «Новости».

"Источники Республики Корея сообщили, что в ходе телефонного разговора президента этой страны и США достигнута договоренность о непроведении военных учений в период предстоящей зимней Олимпиады, — сказал дипломат. — Конечно, мы (власти РФ) можем такую договоренность только приветствовать».

Рябков напомнил, что российские представители на разных уровнях давно призывали коллег из Вашингтона и Сеула к данным шагам.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 4 января президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин в ходе телефонных переговоров согласились отложить проведение совместных военно-морских учений на время проведения зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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МИД России

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