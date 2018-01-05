Минск, 5 января, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Совет министров Белоруссии постановил закрыть генеральное консульство в украинском городе Одесса до 23 февраля 2018 г. Об этом сообщается на сайте правительства Белоруссии.

Сергей Шиптенко ИА REGNUM Флаги Белоруссии

«Решение (о закрытии генконсульства в Одессе) содержится в постановлении правительства Белоруссии от 4 января 2018 года № 1, — говорится в сообщении. — Министерству иностранных дел (МИД) поручено принять необходимые меры по закрытию данного генконсульства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2017 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы и украинцы — это не просто соседи, а родные братья.

По его словам, в Белоруссии очень переживают за Украину и «происходящие там события».

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