Минск, , 08:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очень хотел бы скорейшего завершения конфликта на востоке Украины. Слова Лукашенко приводит накануне, 29 декабря, пресс-служба белорусского президента.

«Я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — подчеркнул Лукашенко, говоря о перспективах развития внешней политики Белоруссии в 2018 году.

Лукашенко считает, что Украина и её народ являются родными для Белоруссии. Он вспомнил времена, когда служил в Пограничных войсках КГБ СССР, где был инструктором политотдела воинской части Западного пограничного округа в Бресте и по какой-то причине часто имел дело с украинцами.

«Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе», — рассказывает президент Белоруссии.

Он также отмечает, что в те времена хорошо узнал так называемых украинских западенцев — жителей Западной Украины — территории, которая долгое время находилась под властью Польши, а затем Австрии и только в 1939 году вошедшие в состав СССР.

«Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии заявил, что белорусы и украинцы — это не просто соседи, а родные братья. В Белоруссии очень переживают за Украину и происходящие там события и белорусское руководство готово приложить максимум усилий, чтобы «локализовать проблему», подчеркнул Лукашенко.

Напомним, именно из западенцев в своё время формировались основные подразделения Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая сражалась против народов СССР на стороне Гитлера. Западная Украина является опорной территорией для бандеровцев, которые сейчас фактически захватили власть на Украине.

Именно жители Западной Украины сыграли решающую роль в государственном перевороте на Украине в начале 2014 года и стали стержнем, вокруг которого сформировались нацистские карательные батальоны, осуществляющие геноцид русского населения в Донбассе.