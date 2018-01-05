Тбилиси, 5 января, 2018, 22:06 — ИА Регнум. В связи с приговором, вынесенным Тбилисским городским судом экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, у нынешнего президента Георгия Маргвелашвили возникли сомнения.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

«Возникают сомнения, что осуществление преследования в отношении Саакашвили по статье о праве помилования служит ограничению конституционных прав президента», — заявил Маргвелашвили.

Так президент отреагировал на вынесенный Тбилисским городским судом 5 января приговор, которым Михаил Саакашвили признан виновным в помиловании убийц сотрудника Объединенного грузинского банка Александра Гиргвлиани и осужден на три года лишения свободы.

Ранее на этот приговор отреагировала Главная прокуратура Грузии, которая с удовлетворением констатировала, что суд полностью признал представленные прокуратурой доказательства и вынес Саакашвили приговор по статье 332, часть 2-я УК Грузии («Злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности»).

«Совместные и взаимно согласованные преступные действия различных слоев государственной власти, во главе которой стоял президент Грузии Михаил Саакашвили, обусловили то, что по делу Александра Гиргвлиани правосудие не свершилось, были произведены фальсификация реальных обстоятельств дела и устранение Давида Ахалая от уголовной ответственности, что привело к существенному нарушению прав членов семьи Александра Гиргвлиани и законных интересов государства», — пояснила прокуратура.

Президент Маргвелашвили расценил это заявление как политическое и увидел в нем попытки неправильной интерпретации конституционного права президента.

«Дело об убийстве Сандро Гиргвлиани и реакция тогдашних властей с самого начала вызывали крайнее возмущение грузинского общества. Это возмущение в свое время разделил Страсбургский суд. Но после смены власти участвовавшие в этом системном преступлении люди, к сожалению, получили продвижение, что еще больше пробудило в обществе недоверие к правоохранительной системе. Сегодня, при рассмотрении такого важного для общества дела, возмутительно то, что прокуратура применила конституционную статью о праве на помилование как основание для преследования. После применения статьи о праве на помилование прокуратура сделала политическое заявление, которое еще больше углубило сомнения в том, что это была попытка неправильной интерпретации конституционного права и создания проблемы для конституционного баланса», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.

По его мнению, вынесение экс-президенту приговора на таком основании нанесет серьезный ущерб имиджу Грузии на международной арене.

«Мы внимательно следим за этим процессом, так как у нас возникло сомнение, что осуществление преследования именно по этой статье служит ограничению конституционных прав президента и тех прерогатив, которые имеет институт президента», — заявил Маргвелашвили.

Следует отметить, что аналогичным образом расценили приговор Тбилисского городского суда в отношении Михаила Саакашвили и его соратники по «Единому национальному движению». Как заявил на специальном брифинге 5 января член партии Заза Бибилашвили, экс-президенту Грузии вынесен приговор не по делу Гиргвлиани, а по делу о помиловании. По его словам, Михаил Саакашвили после августовской войны 2008 года помиловал 179 бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, и именно за это суд вынес ему приговор. Соратники Саакашвили пригрозили судье, вынесшему Саакашвили приговор, а также всем «заказчикам» этого приговора из министерства юстиции, Главной прокуратуры и «стеклянного дворца» (бизнес-центра Бидзины Иванишвили на вершине горы Мтацминда в Тбилиси), что они обязательно ответят за такой несправедливый и антигосударственный приговор.

Напомним, что 5 января Тбилисский городской суд вынес Михаилу Саакашвили приговор по делу об убийстве сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани и осудил экс-президента Грузии на три года лишения свободы за злоупотребление служебным положением. Проявилось это в помиловании и досрочном освобождении из заключения четырех бывших чиновников МВД, осужденных за убийство Гиргвлиани.

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