Саакашвили осужден на 3 года лишения свободы

Тбилиси, , 10:05 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признан виновным в злоупотреблении служебным положением и осужден на три года лишения свободы. Соответствующий приговор 5 января вынес Тбилисский городской суд, который рассматривает дело об убийстве бывшего сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.

Михаил Саакашвили обвиняется в помиловании и досрочном освобождении лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани, — бывших сотрудников Департамента конституционной безопасности Геронти Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава.

Убийство сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани было совершено в январе 2006 года и вызвало в Грузии широкий резонанс. Оно в свое время стало отправной точкой для активизации грузинской оппозиции.

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По этому делу были осуждены 4 сотрудника МВД, которых задолго до окончания срока наказания помиловал Михаил Саакашвили.

Повторное расследование этого дела началось после смены власти в Грузии путем парламентских выборов 2012 года. Экс-президенту вместе с другими высокопоставленными чиновниками было предъявлено обвинение в укрывательстве преступления, покрывании причастных к преступлению высокопоставленных должностных лиц, содействии их уклонению от ответственности.

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В связи с расследованием дела Гиргвлиани Главная прокуратура Грузии 1 сентября прошлого года обратилась к Министерству юстиции и Генпрокуратуре Украины с ходатайством о задержании и экстрадиции Саакашвили, но получила отказ.

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