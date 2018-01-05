Екатеринбург, 5 января, 2018, 21:42 — ИА Регнум. В Центральной избирательной комиссии приняли документы уже от двоих уральцев, желающих стать кандидатами на пост президента России. Одному из них уже разрешено открыть избирательный счёт, а второму отказали в регистрации созданной в его поддержку группы избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Вчера, 4 января, документы были приняты у челябинца Андрея Яцуна. Как сообщает ЦИК России, Яцун выдвинут в качестве самовыдвиженца. Напомним, южноуральский предприниматель и строитель имеет политический опыт. Ранее он возглавлял региональное отделение партии «Родина».

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Руководство отделения уже несколько месяцев как поменялось. А в декабре Андрей Яцун заявил о намерении стать кандидатом на пост президента России.

ЦИК его документы приняла. А сегодня, 5 января, стало известно, что в регистрации группы избирателей для поддержки его самовыдвижения отказано. Не стали в ЦИК регистрировать и уполномоченных представителей этой группы.

А от Монархической партии, как ранее сообщало ИА REGNUM, выдвинут свердловчанин Антон Баков. У него дела идут получше. ЦИК уже постановила зарегистрировать его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, а также разрешила открыть избирательный счёт.

Тем временем в регионах Урала, как и по всей стране, активно собирают подписи за кандидатов на пост президента России. Напомним, выборы главы государства пройдут 18 марта. Для участия в них заявились действующий президент Владимир Путин, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выдвиженец КПРФ Павел Грудинин и другие.