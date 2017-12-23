Бизнесмен из Челябинска собрался в президенты России

Челябинск, , 17:13 — REGNUM В Челябинске один из местных бизнесменов, Андрей Яцун, заявил о своём участии в выборах президента России. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, сейчас назначено собрание избирателей. Оно пройдёт 26 декабря в Челябинске. Избирком уведомлен о предстоящем мероприятии.

Андрей Яцун возглавляет одну из строительных компаний Челябинска. Также он известен тем, что руководил региональным отделением партии «Родина». Однако сейчас в областной организации другой руководитель — её возглавляет Ольга Корда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Уже известно, что кандидатами будут глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и другие.

Примечательно, что на эти выборы впервые не пойдёт глава КПРФ Геннадий Зюганов. Вместо него от партии выдвинут директора совхоза им. Ленина Павел Грудинин.

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