Киев, 5 января, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Украина, которой удалось соскочить с российского «газового крючка», уверенно начинает 2018 год. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

По его мнению, Украина обрела «энергетическую независимость» благодаря решению Стокгольмского арбитража.

«Мы уверенно начинаем 2018-й — год энергетической независимости Украины», — написал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз Украины» уплатить в пользу российского «Газпрома» $2 млрд 18,9 млн просроченной задолженности за поставки голубого топлива, а также проценты с 22 декабря 2017 г. по дату осуществления платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

Кроме того, «Нафтогаз Украины», согласно решению суда, обязан ежегодно с 2018 г. отбирать и оплачивать 5 млрд кубометров газа.

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