«Нет такой страны — Украина»: доказано вердиктом Стокгольмского арбитража

Киев, , 13:09 — REGNUM Чёткого решения о том, возобновлять ли закупки газа у России после вердикта Стокгольмского суда, «Нафтогаз Украины» еще не принял. Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко в эфире «Громадського ТВ» вечером 26 декабря.

По мнению чиновника, после решения Стокгольмского арбитража Украина получила возможность покупать российский газ «по рыночной цене без переплаты за транспортировку».

«Разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе Россия — Украина и соответственно не платим за транспорт. Если мы покупаем этот газ у Словакии, Польши или Венгрии, то рыночная цена Словакии включает стоимость транспортировки с немецкого хаба в Словакию. То есть эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже», — объяснил Витренко.

Впрочем, подчеркнул он, будут ли возобновлены прямые закупки — это отдельный вопрос, который в Киеве еще не решили:

«Потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война…»

Также в «Нафтогазе Украины» дали понять, что не намерены выплачивать «Газпрому» $2 млрд в рамках вердикта суда. По мнению Киева, окончательное сальдо расчетов станет известно в феврале 2018 года — после вынесения арбитражем второго решения по контракту на транзит.

«Мы эту цифру не подтверждаем. Ждем транзитного трибунала. Он должен закончиться в феврале. В конце февраля мы будем знать полную цифру», — заявил глава компании Андрей Коболев.

А Юрий Витренко напомнил, что есть проценты, которые каждый день насчитываются по исковым требованиям «Нафтогаза» к «Газпрому» именно по транзитному контракту, и составляют они от $1 млн до $3 млн ежедневно.

Ключевым выводом решения Стокгольмского арбитража — о чем избегает говорить «Нафтогаз» — на самом деле является его негативное влияние на рынок газа Украины, комментирует прессе украинский эксперт, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. По его словам, решение суда Стокгольма ведет к ускоренному выдавливанию Украины с рынка газа ЕС, уменьшению роли Украины как транзитного государства и усилению роли посредников на газовом рынке страны.

«Решение арбитража Стокгольма фактически дает «Газпрому» без особых конфликтов завершить процесс минимизации отношений с «Нафтогазом». Этот процесс был начат в 2010 году и сейчас подходит к завершению. И «Газпром», скорее всего, безусловно радуется такому решению Стокгольмского арбитража… И если «Нафтогаз» вместе с его руководителем Коболевым, или его международными консультантами, также видят в этом радостную новость, то только по одной причине. Они в течение всего этого времени фактически подыгрывали в этом «Газпрому» и занимали политику сознательного вытеснения Украины с европейского рынка газа. Ведь место «Нафтогаза» уже сейчас занимают и в будущем будут еще больше занимать международные трейдеры, биржевые спекулянты и разного рода посредники. Ранее рынок газа Украины контролировали посредники по типу «РосУкрЭнерго», а теперь это будут посредники со стороны ЕС», — заявил Корольчук.

«И, к сожалению, решение Стокгольмского арбитража в таком виде не дает шансов для Украины как для транзитного государства и как для государства — покупателя газа. «Нафтогаз» в нынешнем виде, его руководители во главе с Коболевым только помогают «Газпрому», России воплотить в отдельно взятой газовой сфере известный тезис о том, что «нет такой страны — Украина». Украина превратится в площадку для торговли и транзита газа европейскими трейдерами и компаниями, с одной стороны, и Россией — с другой стороны», — продолжает свою мысль специалист.

По словам Корольчука, пока «Нафтогаз» до самозабвения рассказывал о Стокгольмском арбитраже, европейские партнеры Украины (и те же Snam, Eustream, Gasunie, GRTgas) в газовой сфере полным ходом вели переговоры с «Газпромом» о транзите и покупке газа после 2019 года.

«Как и «Газпром» со своей стороны активно налаживал братские отношения с компаниями из ЕС. И можно не сомневаться, что о «Нафтогазе» и государстве Украина никто там не говорил. Как результат, «Нафтогаз» вытеснят с европейского рынка газа, а его место займут европейские партнеры «Газпрома». И итогом деятельности нынешнего руководящего состава «Нафтогаза» станет передача контроля за газовым рынком Украины иностранным компаниям вместе с «Газпромом», — прогнозирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев заявил, что суд Стокгольма удовлетворил в основных положениях иск «Газпрома» к «Нафтогазу». Также представитель «Газпрома» отметил, что полное удовлетворение судом требований российской компании привело бы к банкротству не только «Нафтогаза», но и Украины как государства. Он добавил, что пока российская компания не получила выплаты за поставленный газ, которые взыскал суд, а за три дня просрочки «Нафтогаз» должен «Газпрому» почти 2 млн долларов.

«То, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза — все божья роса», — заявил, кроме того, Медведев.