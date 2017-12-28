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Порошенко заявил, что Москва умоляет его купить российский газ

Экономика

Президент Украины заговорил о снижении тарифов ЖКХ и ищет «честный» и дешевый российский газ

Киев, 28 декабря 2017, 16:56 — REGNUM  Пётр Порошенко перечислил условия, при выполнении которых Украина возобновит закупки газа у России.

В ходе своего выступления перед жителями Украины, видеозапись которого 28 декабря была опубликована на его странице в Facebook, Порошенко заявил, что Москва буквально просит его купить российский газ.

При этом Пётр Порошенко потребовал, чтобы российский газ для Украины был не только дешевым, но и «честным и некоррупционным».

«Они стучат: может, возьмёте наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — заявил президент Украины на видео, опубликованном на его аккаунте.

Напомним, разговоры о закупке российского газа Киев возобновил после перекрытия газовых реверсных поставок с территории Словакии из-за решения Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании IUGas к украинскому потребителю о взыскании долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища российский газ, перекупленный в Европе с наценкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина о закупках газа в России: «Никогда не говори никогда»

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