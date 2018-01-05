Сеул, 5 января, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Пхеньян принял предложение Сеула о проведении на следующей неделе прямых двусторонних переговоров на высоком уровне, передаёт 5 января агентство «Рёнхап».

Южная и Северная Корея

Как сообщил на брифинге официальный представитель министерства Южной Кореи по вопросам объединения Байк Тэ Хён, в ходе переговоров будет обсуждаться возможное участие спортсменов из КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, а также пути для улучшения связей между двумя странами.

Южнокорейской стороной было предложено провести консультации во вторник, 9 января. Предстоящие переговоры станут первыми с декабря 2015 года.

Напомним, 3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по восстановленной горячей линии в приграничном Пханмунджоме. Сообщалось, что беседа длилась около 20 минут. Утром 4 января стороны провели ещё одни телефонные переговоры.

Восстановление связи между Северной и Южной Кореей приветствовал генсек ООН Антониу Гутерреш. Президент США Дональд Трамп также поддержал идею переговоров между Сеулом и Пхеньяном. Пентагон объявил, что США и Южная Корея договорились отложить проведение совместных военно-морских учений на время Олимпиады-2018

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