Калуга, 4 января, 2018, 18:35 — ИА Регнум. В калужском Центральном парке культуры и отдыха сегодня, 4 января, состоялся финальный этап конкурса «Чудо-сани 2018» на лучшее оформление сезонного детского транспорта — санок, ледянок, снегокатов и прочих средств зимнего передвижения, сообщили в пресс-службе городской управы.

Kaluga-gov.ru В Калуге прошёл финальный этап конкурса «Чудо-сани 2018»

Полное отсутствие снега в городе отнюдь не помешало 23 желающим продемонстрировать свою фантазию на заданную городскими чиновниками вполне новогоднюю тему. Среди участников: и обычные калужские семьи, и детские коллективы домов культуры, и дошкольных учреждений.

Организатор конкурса в лице управления культуры города постарался быть максимально объективным в процессе оценки творческих работ. Учитывались ручная работа в украшении чудо-саней, оригинальность идей и их смысловая наполненность, отражение символа наступившего года — Собаки и другие критерии.

Kaluga-gov.ru В Калуге прошёл финальный этап конкурса «Чудо-сани 2018»

Самые предусмотрительные участники смастерили сани на колесном ходу, остальные сани полозьями скрежетали по явно не зимней плитке тротуарной дорожки. Следует отметить, что санями «управляли» в основном — собаки.

Впрочем, сам факт участия в новогоднем конкурсе и желание порадовать друг друга нетривиальным взглядом на зимний праздник были отмечены и вознаграждены в полной мере. Шесть участников были объявлены победителями. Всем остальным вручили дипломы и зимние сувениры.

«Много детских садов, которые проявляют мастерство чудотворения. Единственный момент, очень сложно выбирать победителя», — заявила в эфире ГТРК «Калуга начальник городской управления культуры Яна Васина.

Напомним, новогодний конкурс «Чудо-сани», стал своеобразным аналогом тематического смотра сказочных детских колясок, проводимого летом в канун Дня города.

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