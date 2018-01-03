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В Калужских храмах открылись «Рождественские вертепы»

Общество

Воспитанники воскресной православной школы приветствовали собравшихся на церемонию калужан церковными песнопениями и чтением рождественских стихов

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В Калужских храмах открылись «Рождественские вертепы»
Иллюстрация: Eparhia-kaluga.ru
Митрополит Климент принял участие в церемонии открытии первого Калужского «Рождественского вертепа»

Калуга, 3 января 2018, 21:50 — REGNUM  У стен храма в честь святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Калуге 2 января состоялась открытие «Рождественского вертепа». Это послужило началом Рождественской неделе, сообщает информационно-издательский отдел Калужской епархии.

По многолетней традиции открывал первый Калужский вертеп митрополит Калужский и Боровский Климент, глава Калужской митрополии. Владыка поздравил всех пришедших прихожан разделить радость приближающегося праздника с наступившим новолетием и с грядущим Рождеством Христовым.

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Митрополит Климент принял участие в церемонии открытии первого Калужского «Рождественского вертепа»
Иллюстрация: Eparhia-kaluga.ru
Митрополит Климент принял участие в церемонии открытии первого Калужского «Рождественского вертепа»

Воспитанники воскресной православной школы приветствовали собравшихся на церемонию калужан церковными песнопениями и чтением рождественских стихов.

Сегодня, 3 января открылся вертеп в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском), 4 января — откроется у Свято-Георгиевского собора, а 5 января — у храма в честь святителя Николая на Николо-Козинской улице и у Свято-Троицкого кафедрального собора в Центральном парке культуры и отдыха.

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Митрополит Климент принял участие в церемонии открытии первого Калужского «Рождественского вертепа»
Иллюстрация: Eparhia-kaluga.ru
Митрополит Климент принял участие в церемонии открытии первого Калужского «Рождественского вертепа»

Напомним, ночное Рождественское богослужение в храмах Калуги начнется в 22.30 6 января и будет продолжаться до двух часов ночи 7 января. Рождественское богослужение состоится в 2018 году в 27 храмах Калуги.

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Православие

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