В Калужских храмах открылись «Рождественские вертепы»

Калуга, , 21:50 — REGNUM У стен храма в честь святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна в Калуге 2 января состоялась открытие «Рождественского вертепа». Это послужило началом Рождественской неделе, сообщает информационно-издательский отдел Калужской епархии.

По многолетней традиции открывал первый Калужский вертеп митрополит Калужский и Боровский Климент, глава Калужской митрополии. Владыка поздравил всех пришедших прихожан разделить радость приближающегося праздника с наступившим новолетием и с грядущим Рождеством Христовым.

Воспитанники воскресной православной школы приветствовали собравшихся на церемонию калужан церковными песнопениями и чтением рождественских стихов.

Сегодня, 3 января открылся вертеп в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитском), 4 января — откроется у Свято-Георгиевского собора, а 5 января — у храма в честь святителя Николая на Николо-Козинской улице и у Свято-Троицкого кафедрального собора в Центральном парке культуры и отдыха.

Напомним, ночное Рождественское богослужение в храмах Калуги начнется в 22.30 6 января и будет продолжаться до двух часов ночи 7 января. Рождественское богослужение состоится в 2018 году в 27 храмах Калуги.