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Калужский музей встретил подарком первого посетителя в 2018 году

Общество

Бесплатным годовым абонентом на все музейные мероприятия этот очаг калужской культуры поощряет первого посетителя года уже более 10 лет

Калужский музей встретил подарком первого посетителя в 2018 году
Иллюстрация: Скриншот видео канала «Россия 1»
Калужская студентка стала первой посетительницей музея в 2018 году

Калуга, 3 января 2018, 20:34 — REGNUM  Калужский музей изобразительных искусств подарком 2 января встретил первого посетителя 2018 г. Как сообщает ГТРК «Калуга», счастливой обладательницей годового абонемента на посещение все музейных мероприятий и выставок стала калужская студента София Логвиненк.

Также сотрудники музея вручили студентке ёлочный шар с копией картины из коллекции музея — «Мадонна со щегленком». Оригинал в XVI веке написал неизвестный итальянский художник. София Логвиненко рассказала телевизионщикам, что следит за новыми выставками, благодарна музею за сотрудничество с Эрмитажем, возможность оценить жемчужины его фондов.

«Начать новый год с такой выставки, как работы бельгийского сюрреалиста Рене Магритт. Я его очень люблю, и на выходных выдалась возможность посмотреть, — заявила калужская студентка в эфире региональной ГТРК. — И тут меня ожидал такой замечательный сюрприз: новый год начинается с приятных подарков и я очень рада».

Бесплатным годовым абонентом на все музейные мероприятия этот очаг калужской культуры поощряет первого посетителя года уже более 10 лет.

Кстати, в 2018 году гостям музея приготовили много других сюрпризов, ведь музей готовится отметить свой 100-летний юбилей. До 8 января, кроме работ бельгийского сюрреалиста Рене Магритта и постоянной экспозиции, в калужской усадьбе Билибиных пройдут рождественские экскурсии и состоятся мастер-классы местных художников для любителей живописи.

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Развитие музеев
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