Луганск, 4 января, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Один украинский военный погиб и двое получили ранения в результате инцидента с участием пьяного сослуживца в районе населенного пункта Ольховое (Луганская область, Украина), 4 января сообщил журналистам полковник Михаил Филипоненко, исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР.

U.S. Army Europe Солдат ВСУ

Представитель командования ЛНР отметил, что украинские военные продолжают нести небоевые потери, поскольку сами ввязываются в конфликты. В частности, 2 января 2017 года ссора в рядах ВСУ произошла в ходе распития украинскими военными алкогольных напитков.

Уточняется, что конфликт произошел в 10-й отдельной бригаде ВСУ. Военные поссорились, и один из них открыл стрельбу, ранив сослуживца в плечо.

«А в расположении одного из подразделений 80-й отдельной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ольховое, употребив алкоголь, один из военнослужащих батальона открыл беспорядочную стрельбу из автомата по своим сослуживцам, — сказал Филипоненко. — В результате данного инцидента один военнослужащий погиб, двое получили ранения».

Филипоненко подчеркнул, что командование ВСУ не знает о случившемся — оба факта традиционно скрываются.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Донбасса не в первый раз поступает информация о нездоровой психологической обстановке в среде украинских военных. 3 декабря в Народной милиции ЛНР сообщили, что 1 января пьяный военнослужащий ВСУ зашел на минное поле и подорвался.