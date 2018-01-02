Солдаты ВСУ обстреливают территорию Донбасса в пьяном виде

Донецк, , 15:17 — REGNUM Падение уровня дисциплины в ВСУ и, как следствие, нарушение новогоднего перемирия на линии разграничения в Донбассе, связано с тем, что украинским военным отменили боевые надбавки, 2 января сообщил журналистам полковник Эдуард Басурин, заместитель командующего вооруженными силами ДНР.

Басурин напомнил, что ВСУ не раз нарушили новогоднее перемирие, которое длится всего десять девять дней. Так, 30 декабря украинская армия атаковала поселок шахты «Трудовская», применив зажигательные боеприпасы.

«В результате расследования, проведенного в 30-й омбр (отдельной механизированной бригаде), установлено, что огонь по нашей территории велся с позиций 3-й роты 1-го батальона военнослужащими ВСУ Гуляком С.М. и Ивановым С.Ю., находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия они объяснили попыткой возврата себе надбавок за ведение боевых действий, которые были отменены в связи с вступлением в силу новогоднего перемирия», — заявил Басурин.

Полковник пояснил, что, по его данным, служащие ВСУ находятся в таком из-за отмены надбавок. Эти выплаты отменили со дня начала новогоднего перемирия, то есть с 23 декабря 2017 года.

«А те выплаты, что уже были произведены, активно изымаются со счетов военнослужащих, как переплата. Вот и начинают солдаты ВСУ стрелять по нашей территории и населенным пунктам, чтобы снова начать зарабатывать на терроре и крови наших граждан», — отметил Басурин.

Напомним, новогоднее перемирие в Донбассе начало действовать в полночь 23 декабря 2017 года. Договоренность бессрочная. Перемирие несколько раз в течение этого времени было нарушено со стороны ВСУ — на в ДНР, так и в ЛНР.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря Басурин заявил, что в ДНР ожидают диверсий со стороны ВСУ в период новогоднего перемирия. В пользу этого предположения говорит активность украинских военных в районах поселков Авдеевка, Водяное и Пески.

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