Москва, 4 января, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Новая песня, которую исполнила примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва, попала в ТОП-10 iTunes, она оказалась на 10-м месте, передает ИА «Версия».

Serge Serebro, Vitebsk Popular News Алла Пугачёва

Новая песня «Я летала» прозвучала в новогоднюю ночь на «Первом канале» и за считаные минуты достигла высокой отметки в ТОПе iTunes.

Отметим, перед новогодними праздниками ходили спорные слухи по поводу участия Пугачёвой в передаче «Голубой огонёк» на «Первом».

После успеха песни поэт Александр Вулых обвинил певицу в плагиате.

Он сказал, что она «как две капли воды» похожа на композицию «Придуманная любовь», написанную им в соавторстве с певцом Игорем Сарухановым более 15 лет назад.

В свою очередь композитор и поэт-песенник Олег Влади, автор новой песни Аллы Пугачевой «Я летала», все обвинения опровергает и настаивает на оригинальности новой песни.

Ранее примадонна российской эстрады публично выражала свое нежелание участвовать в новогодних «голубых огоньках».

Фанаты исполнительницы опасались, что Новый, 2018 год пройдет без Пугачевой, но опасения не подтвердились.

iTunes — это музыкальный сервис, который предназначен для всех, у кого установлена операционная система iOS на гаджетах.

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