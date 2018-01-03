Критикой на критику: Пугачёва и Фадеев поспорили о «Новогодних огоньках»

Москва, , 14:27 — REGNUM «Новогодние огоньки» в России продолжают вызывать споры и бурные обсуждения. На этот раз передачу, которая выходит в эфир в новогоднюю ночь, раскритиковал известный продюсер Макс Фадеев.

Читайте также: «Новогодний эфир за гранью»: зрителям надоели «Посиделки у Примадонны»

Он напомнил, что с тех пор, как поднялась волна общественного недовольства в отношении новогодних «огоньков», прошёл уже год.

«И в течение всего этого года телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно — а действительно ли что-то изменилось?» — поинтересовался он на своей странице в Instagram.

На нелестный отзыв со стороны Фадеева отреагировала неизменная участница новогодних «огоньков» Алла Пугачева. Примадонна назвала продюсера «стареющим неудачником» и «ворчуном» и посоветовала ему самому сделать что-то крутое, а не критиковать существующие проекты.

Ранее по теме: Противно смотреть — Жириновский о новогодних шоу

При этом мнения пользователей соцсети, как всегда, разделились. Одни поддержали Пугачёву, спев ей дифирамбы за новую песню «Я летала», премьера которой состоялась в новогоднюю ночь, другие согласились с Фадеевым, пожелав видеть в новогодних программах побольше новых исполнителей.

«Огонёк всегда был безупречен с такими звездами, как Пугачева, Киркоров, Басков, Билан, Николаев. Что вы хотите там изменить, ведь это целая история. Мне например больше нравится то, что было раньше», — написал один из пользователей.

«Так странно, оливье и селедка под шубой из года в год не надоедают, а голубой огонек им опостылел?! (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM )», — возмутился другой.

А Фадееву интренет-пользователи посоветовали «заняться своими артистами, а не тратьте время на ворчанье», «сделать свой новогодний концерт и показать бы «как надо», либо «не надо лезть туда, где сами лучше и не сможете сделать».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян обратился посредством популярного интернет-ресурса к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту с просьбой улучшить новогоднее шоу в 2018 году.

«Вам нужно провести срочную работу над ошибками, а их, на мой взгляд, за последнее время набралось немало. То, что происходило в новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». У вас много интересных проектов, но новогоднее телевидение нужно менять», — отмечал автор петиции.

Позднее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что новогодние огоньки на всех каналах одни и те же, и комитет Госдумы по культуре должен разобраться с праздничными передачами на телевидении.