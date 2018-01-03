Москва, 3 января, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Уже с 2019 года воздушно-десантные войска России начнут серийно получать батальонные комплекты десантируемых бронированных автомобилей, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ «Тайфун-ВДВ». А пока Минобороны РФ представило опытный автомобиль.

Function.mil.ru Бронеавтомобиль

«Основным его преимуществом наряду с защищенностью личного состава и оснащением современным комплексом вооружения, станет его способность десантироваться парашютным способом», — отметили в военном ведомстве.

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Как добавил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин, совместная работа по выработке общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения, с боевыми модулями на колесном шасси командованием воздушно-десантных войск совместно с предприятиями промышленности проводится в течение последних лет.

Напомним, заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин в марте 2017 года сообщал, что оснащенность ВДВ современными образцами военной автомобильной техники на тот момент превышала 80%. Основу парка составляют автомобили марки «КамАЗ» семейства «Мустанг».