В ВДВ протестируют новейшую разведывательную машину РХМ-5М

Москва, , 09:07 — REGNUM В подразделение радиационной химической и биологической разведки Воздушно-десантных войск РФ (ВДВ) принята на вооружение новейшая разведывательная машина РХМ-5М, сообщили в Минобороны РФ.

Первый образец машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-5М поступил на подконтрольную эксплуатацию в Тульское соединение ВДВ.

Экипаж химического броневика состоит из четырех человек.

Первый образец создан на унифицированном базовом шасси.

БТР-МДМ «Ракушка» позволяет вести радиационную, химическую и биологическую разведку местности.

Машина РХМ-5М оснащена современным автоматическим метеокомплектом, способным определять скорость ветра, его направление, температуру воздуха и почвы и атмосферное давление.

Кроме того, разведывательная машина способна дистанционно обнаруживать наличие отравляющих веществ в воздухе, вести радиационную, химическую и биологическую разведку.

Серийное производство броневика РХМ-5М и поставки в войска запланированы с начала 2018 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году, соединения ВДВ пополнились новейшими и модернизированными образцами вооружения, военной и специальной техники.

В войска поступило свыше 60 единиц новейших БМД-4М и БТР-МДМ, около 40 модернизированных специальных, порядка 35 единиц колесных бронетранспортеров БТР-82А, а также более 6 тыс. людских десантных парашютов и около 100 единиц различной воздушно-десантной техники.

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