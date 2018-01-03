Москва, 3 января, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Московская биржа начинает работу после новогодних праздников. Первые в наступившем 2018 году торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, фондовом рынке и рынке депозитов, а также срочном рынке пройдут сегодня, 3 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Как сообщается на официальном сайте биржи, торги также будут проводиться4 и 5 января. В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проводиться по всем инструментам.

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«За исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что торги на рынке СПФИ в эти дни проводиться не будут.

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Добавим, что 6−8 января Московская биржа работать не будет. Это официальные выходные дни. По прогнозам экспертов, 2018 год должен быть достаточно спокойным для рубля. При этом на национальную валюту по-прежнему будет влиять геополитическая обстановка, макроэкономическая политика и колебания нефтяных котировок.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный курс валют Центробанк установил с 30 декабря по 9 января 2018 года. Так, курс доллара установлен на уровне 57,60 рубля, евро — 68,87 рубля.