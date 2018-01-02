Биткоин споткнулся на новогодней границе

Москва, , 05:35 — REGNUM Снижением курса биткоина открылись торги на бирже в 2018 году. Понижение курса биткоина на готовом старте наблюдается впервые с 2015 года, сообщает Bloomberg.

Биткоин в первый день 2018 года потерял 4,28%, в то время как в аналогичный период 2017 года наблюдалось повышение на 3,58%.

Уточняется, что в 2016 и в 2017 году первые торги в году отмечались повышением стоимости валюты. Та же картина наблюдалась в 2014 году — не в пример 2015 году, когда год начался с падения курса (минус 1,855%).

Напомним, курс биткоина колеблется. Так, на утро 27 декабря стоимость криптовалюты выросла в среднем на 12%. Был установлен локальный максимум в $16,9 тыс.

28 декабря курс успел потерять 13% — до $14,25 тыс. (на бирже Bitfinex) и 6,3% (до $14,43 тыс.) — на GDAX. По состоянию на 09:14 мск в этот день биткоин снизился до $14,2 тыс.

Отметим, ряд стран анонсировал планы по созданию собственной криптовалюты. Так, 30 декабря британские СМИ сообщили, что специальный отдел Банка Англии рассматривает возможность введения аналога биткоина изучает в 2018 году.

Читайте подробнее: Великобритания может ввести свою криптовалюту в 2018 году

Читайте ранее в этом сюжете: Биткоин снова пошёл на снижение