Вашингтон, 2 января, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Власти Ирана должны прекратить блокировку социальных сетей. Об этом, как передает Associated Press, сообщил замглавы Госдепа США Стивен Гольдштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Они (социальные сети) являются законными способами общения, — заявил Гольдштейн. — Люди в Иране должны быть в состоянии получить доступ к этим сайтам».

Ранее ряд СМИ сообщил, что власти Ирана временно заблокировали доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram на фоне антиправительственных протестов в Тегеране и других городах.

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