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Дуров объяснил, почему Иран заблокировал Telegram

Политика

«Власти Ирана блокируют доступ к Telegram»

Дуров объяснил, почему Иран заблокировал Telegram
Карта-флаг Ирана

Тегеран, 31 декабря 2017, 18:15 — REGNUM  Власти Ирана временно заблокировали доступ к мессенджеру Telegram на фоне проходящих в стране массовых протестов. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров в соцсети Twitter.

«Власти Ирана блокируют доступ к Telegram для большинства иранцев после нашего публичного отказа закрыть https://t.me/sedaiemardom и другие каналы мирных протестующих», — написал Дуров.

Ранее ряд СМИ сообщил об антиправительственных протестах против экономической политики властей в ряде городов Ирана. Известно, что протесты проходят в Тегеране, Исфахане, Мешхеде, Реште и других городах.

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