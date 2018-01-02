Воронеж, 2 января, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции получили ножевые ранения в Воронеже во время задержания предполагаемого преступника. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Воронежской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Инцидент произошел в понедельник, 1 января, недалеко от Центрального района города.

«Двое полицейских доставляли 27-летнего мужчину в отдел полиции по подозрению в совершении преступления, совершенного на территории Центрального района города Воронежа, — говорится в сообщении. — Последний, желая скрыться и воспрепятствовать законным действиям стражей порядка, применил к ним насилие».

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти, в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

Ведется следствие.

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