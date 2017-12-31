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В США двое полицейских подверглись нападению белочки

Происшествия

Пушной зверек проник в частный дом и проявил агрессию по отношению к прибывшим по вызову правоохранителям

В США двое полицейских подверглись нападению белочки
Белка

Вашингтон, 31 декабря 2017, 14:47 — REGNUM  В американском штате Нью-Йорк полицейские, прибывшие по вызову в один из частных домов, подверглись неожиданному нападению белки, сообщается 31 декабря на странице полицейского департамента в Facebook.

Уточняется, что белка пробралась в один из частных домов города Брокпорт и его хозяева вызвали полицию. Столкнувшись с прибывшими полицейскими, поедавшая на кухне печенье белка повела себя агрессивно и пошла в атаку на офицеров полиции Доусона и Сайма.

О дальнейшей судьбе пушного зверька не сообщается. Применили ли полицейские табельное оружие, также неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Ярославле убиравшая сено местная жительница подверглась внезапному нападению пони, налетевшей на нее и ударившей женщину головой. У потерпевшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга.

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