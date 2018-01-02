Нью-Дели, 2 января, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Министерство обороны Индии решило купить у России 240 высокоточных авиационных бомб, покупка обойдется стране в $ 196 млн, об этом 2 января сообщили «Известия».

Allocer Управляемые авиационные бомбы

Издание пишет, что соответствующие документы были подписаны министром обороны Индии, эту должность сейчас занимает Нирмала Ситхараман.

Сообщается также, что ВВС Индии ранее уже использовали подобные высокоточные боеприпасы.

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Как написано в официальном сообщении индийского ведомства, благодаря этому соглашению, страна сможет пополнить свой арсенал и её военно-воздушные силы смогут действовать более эффективно.

Напомним, ранее Россия выполнила заказ Вьетнама, она поставила этой стране четыре фрегата проекта 11 661Э «Гепард-3.9».

В 2012 году Вьетнаму были переданы два таких корабля, на данный момент контракт выполнен полностью. Строительством кораблей занимался Зеленодольский завод имени А.М.Горького.