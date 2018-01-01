Штатная численность ВС РФ уменьшилась почти на 300 человек

Москва, , 15:29 — REGNUM C 1 января 2017 года штатная численность российских Вооруженных сил уменьшилась на 293 человека, соответствующий указ был ранее подписан президентом РФ Владимиром Путиным, об этом 1 января сообщили «Известия».

Таким образом, согласно данному указу главы государства, максимальная численность ВС РФ сейчас будет составлять 1 902 758 ед.

Издание отмечает, что с подписанием нового документа прекращается действие указа, подписанного президентом РФ 28 марта 2017 года.

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Согласно ему, максимальная численность Вооруженных сил РФ была равна 1 903 051 ед. Таким образом, штат был уменьшен на 293 ед.

Напомним, новый указ о штатной численности был подписан главой государства в ноябре 2017 года. Согласно ему, доля военнослужащих в ВС РФ составляет около 53,3%.

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