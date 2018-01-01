Понедельник, 1 Января 2018 года
20:34:05 МСК

Штатная численность ВС РФ уменьшилась почти на 300 человек

Политика

Вступил в силу указ, подписанный президентом в ноябре 2017 года

Штатная численность ВС РФ уменьшилась почти на 300 человек
Иллюстрация: Минобороны России
ВС России

Москва, 1 января 2018, 15:29 — REGNUM  C 1 января 2017 года штатная численность российских Вооруженных сил уменьшилась на 293 человека, соответствующий указ был ранее подписан президентом РФ Владимиром Путиным, об этом 1 января сообщили «Известия».

Таким образом, согласно данному указу главы государства, максимальная численность ВС РФ сейчас будет составлять 1 902 758 ед.

Издание отмечает, что с подписанием нового документа прекращается действие указа, подписанного президентом РФ 28 марта 2017 года.

Читайте также: Истребители Су-34 заступят на дежурство в Челябинской области

Согласно ему, максимальная численность Вооруженных сил РФ была равна 1 903 051 ед. Таким образом, штат был уменьшен на 293 ед.

Напомним, новый указ о штатной численности был подписан главой государства в ноябре 2017 года. Согласно ему, доля военнослужащих в ВС РФ составляет около 53,3%.

Читайте ранее в этом сюжете: Сокращена допустимая штатная численность МВД России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы России

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить