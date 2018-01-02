Тегеран, 2 января, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Совет безопасности Ирана считает, что в организации беспорядков в стране виноваты США, Великобритания и Саудовская Аравия, с таким заявлением 2 января выступил секретарь организации Али Шамхани, его слова передало издание «Взгляд».

Флаги США и Великобритании

Представитель властей отметил, что власти этих стран оказывали влияние на ситуацию и руководили информационными кампаниями в социальных сетях.

Шамхани сообщил, что совет безопасности Ирана провел исследование, результаты которого показали, что 27% новых хештегов, «направленных против Ирана» были разработаны при участии Саудовской Аравии.

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Он также заявил, что протесты закончатся через несколько дней, при этом подчеркнув, что таким способом вышеназванные государства пытаются помешать развитию Ирана.

Напомним, массовые выступления в Иране начались еще вечером 28 декабря 2017 года, впоследствии протестующие попытались захватить полицейские участки и военные объекты.

Ранее СМИ сообщили, что в результате столкновений в Иране погибло уже не менее 18 человек. За все время протестов было арестовано не менее 450 человек.