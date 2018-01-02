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В Тегеране с начала протестов арестовано 450 человек

Политика

Информации по другим городам Ирана не приводится

Тегеран, 2 января 2018, 11:12 — REGNUM  По меньшей мере 450 человек арестованы в столице Ирана за три дня акций протеста против правительства, сообщает Associated Press.

Такие данные привел заместитель губернатора Тегерана по вопросам безопасности Али Асгар Нассербахт.

По его словам, 200 протестующих были арестованы 30 декабря, 150 - 31 декабря, тогда как 100 протестующих оказались под стражей 1 января.

Информации по другим городам Ирана не приводится.

Напомним, протесты против увеличения цен на продовольствие захватили несколько городов исламской республики. В результате столкновений с правоохранительными органами погибли по меньшей мере 20 человек.

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Протесты в Иране

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