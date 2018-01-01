Тегеран, 1 января, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Жертвам протестных акций в Иране стали по меньшей мере двенадцать человек, вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, об этом 1 января сообщило Иранское государственное телевидение.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Ирана

Сообщается, что десять человек были убиты вечером 31 декабря 2017 года, про обстоятельства их смерти ничего не говорится.

Ещё двое демонстрантов погибли 30 декабря 2017-го во время протестных акций, которые проходили в западном Иране.

«Некоторые вооруженные демонстранты пытались захватить полицейские участки и военные базы, но столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны сил безопасности», — сообщает телеканал.

Напомним, протестные акции в Иране начались 28 декабря 2017 года, первые волнения случились в городе Мешхед, который расположен на северо-востоке Ирана. С момента начала демонстраций под арест уже попали сотни человек.

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Напомним, ранее информационное агентство ILNA, ссылаясь на представителя властей города Изе, сообщило о смерти двух человек. Они погибли вечером 31 декабря 2017 года. Чиновник не смог назвать точную причину их гибели.

31 декабря 2017 года власти Ирана заблокировали соцсеть Instagram и мессенджер Telegram, эти сервисы протестующие использовали для организации и координации.