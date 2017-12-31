Москва, 31 декабря, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал жителям страны благополучия, успехов и перемен к лучшему. Новогоднее телеобращение главы государства уже показали в самом восточном часовом поясе страны, где уже наступил 2018 год.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Дорогие друзья! На пороге новый, 2018 год, — отметил Путин. — Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год. Но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный».

По его словам, Новый год — это семейный праздник, который жители страны отмечают с «подарками, сюрпризами» и «ожиданиями перемен».

Путин выразил уверенность, что перемены обязательно произойдут, если каждый гражданин будет ценить и дорожить родителями, понимать детей, поддерживать тех, кто рядом, «кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости».

Глава государства также призвал всех жителей страны «сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием».

«Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, — сказал Путин. — Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас».

В завершение президент РФ поблагодарил жителей страны за «веру в себя и в нашу страну».

«Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам», — добавил Путин.

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