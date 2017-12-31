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Сколько потратят жители России на Новый год?

Экономика

Поведение жителей России перед праздниками все больше напоминает привычки жителей ЕС

Сколько потратят жители России на Новый год?
rotkevichkonstantin
Деньжища

Москва, 31 декабря 2017, 06:50 — REGNUM  Житель России на празднование Нового года и Рождества потратит в среднем 17,6 тыс. рублей, сообщает издание «Ведомости».

Согласно исследованию «Новый год и Рождество — 2018» аналитической компании Deloitte, эта сумма выше докризисной и выше на 4% то суммы, которую тратил житель России на прошлый Новый год.

Отмечается, что в РФ расходы на праздник в конце 2016 года превышали расходы конца 2015 года лишь на 2%. Кроме того, согласно данным аналитиков, в России расходы растут на одном уровне с Германией, в которой рост составил те же 4%.

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Эксперты отмечают, что поведение жителей России перед праздниками все больше напоминает привычки жителей ЕС. В этом году в России начали делать новогодние покупки раньше: 33% подарков будет куплено до 15 декабря (в 2016 году — 28%), а в последнюю неделю года — 26% (в 2016 году — 28%).

Напомним, согласно данным Росстата, средняя стоимость продуктов на новогоднем столе для семьи из четырех человек в РФ в этом году выросла примерно на 300 руб. по сравнению с 2016 годом. В 2017 году сумма составит около 6,1 тыс. руб.

В перечне продуктов Росстата 29 позиций. Это, в частности, салаты оливье и сельдь под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, а также конфеты, торты.

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