Воронеж, 30 декабря, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей крупных торгово-развлекательных центров (ТЦ) в Воронеже. Об этом сообщили РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Телефонный терроризм

По последним данным, неизвестные сообщили о «минировании» сразу семи ТЦ в самый разгар предновогодних покупок.

«На местах работают сотрудники полиции, — передает вещатель. — Проводится проверка».

Речь идет о торговых центрах «Арена», «Армада», «Атмосфера», «Максимир», «Галерея Чижова», сити-парке «Град» и «Московский проспект».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года анонимные звонки о заложенных в разных учреждениях взрывных устройствах захлестнули страну. Тысячи людей пришлось эвакуировать из торговых центров, административных зданий, школ и вокзалов.

Ущерб государству от звонков злоумышленников оценили примерно в 300 млн рублей.

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