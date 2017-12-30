Киев, 30 декабря, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал государственный бюджет страны на 2018 год. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Доходы государственного бюджета на 2018 г. определены в сумме 917,9 млрд гривен, расходы — на уровне 991,7 млрд гривен, — говорится в сообщении. — Предельный объем дефицита госбюджета предлагается предусмотреть в размере 80,6 млрд гривен, или 2,4% ВВП».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре текущего года кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом страны.

Так, документ предполагает снижение уровня государственного долга к ВВП до 66% в 2017 г, 62% в 2018 и 58% в 2019 г.

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