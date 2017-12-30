Гётеборг, Швеция, 30 декабря, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Учёные из Швеции пришли к выводу, что клетки костной ткани регистрируют увеличение массы тела и передают сигнал об избыточной нагрузке всему организму. Об этом сообщается в журнале PNAS.

davidgsteadman Лишний вес

Учёные из Гётеборгского университета провели эксперименты на мышах, у которых было ожирение. Одной группе грызунов имплантировали под кожу грузики, которые составляли 15% их веса, другой группе — пустые капсулы, составляющие 3% веса.

Нагруженные мыши стали меньше есть и начали терять вес. Через две недели эксперимента они сбросили вес, в среднем равный массе имплантированного груза. Количество жировой ткани у них также уменьшилось.

Подобная закономерность сработала и в обратную сторону — животные набрали вес после удаления груза.

По мнению учёных, избыточную нагрузку регистрируют клетки, продуцирующие костную ткань, остеоциты. Однако этот механизм в деталях пока не изучен и требует дальнейших наблюдений.

Читайте также: Ученые выяснили, как жирная пища влияет на организм