Стокгольм, 30 декабря, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Автомобиль, принадлежащий полиции город Мальме (Сконе, Швеция) взорван 30 декабря, сообщила пресс-служба местных правоохранителей в Twitter.

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Уточняется, что машина стояла рядом с городским отделением полиции. Неожиданно прогремел взрыв.

Полицейские оцепили место ЧП, начался поиск подозреваемых. В рамках расследования задержаны двое мужчин — 1991 и 1995 года рождения. Подробностей о них не сообщается.

Отметим, что взрывы автомобилей являются приемом, часто используемым для совершения терактов в местах массового скопления людей.

Так, 18 декабря в городе Лашкаргах (Афганистан) возле одного из полицейских постов взорвался заминированный автомобиль: погибли не менее трех человек и более 30 пострадали. В числе раненых — не менее 12 сотрудников полиции.

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