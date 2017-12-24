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В Пакистане совершен теракт, есть жертвы

Происшествия

Инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря, в районе Гулам Хан

Исламабад, 24 декабря 2017, 22:42 — REGNUM  Мощный взрыв прогремел на северо-западе Пакистана. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил представитель пакистанских властей Камран Африди.

Инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря, в районе Гулам Хан. По последним данным, в результате теракта погибли трое военных.

Африди уточнил, что целью злоумышленников стали саперы, проводившие работы по разминированию.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

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