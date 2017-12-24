В Пакистане совершен теракт, есть жертвы

Исламабад, 24 декабря 2017, 22:42 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на северо-западе Пакистана. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил представитель пакистанских властей Камран Африди.
Инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря, в районе Гулам Хан. По последним данным, в результате теракта погибли трое военных.
Африди уточнил, что целью злоумышленников стали саперы, проводившие работы по разминированию.
В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.
Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.
Читайте также: Силы безопасности Пакистана приведены в полную боевую готовность
А также: Совместные стратегии борьбы с терроризмом обсудят в Пакистане