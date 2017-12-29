Вашингтон, 29 декабря, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Сирийское правительство совершит «ошибку», если предпримет наступление против поддерживаемых США сирийских курдов, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, 29 декабря сообщает Agence France-Presse.

Kurdishstruggle Курды

«Это стало бы ошибкой… Мы сказали, что будем действовать с одной стороны, а русские — с другой… Мы все еще ведем боевые действия против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ничего не изменилось», — заявил глава американского оборонного ведомства.

Президент Сирии Башар Асад «совершит ошибку», если попытается пересечь черту, еще раз подчеркнул Мэттис.

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Напомним, в настоящее время существует демаркационная линия между районами, которые контролирует западная коалиция, возглавляемая США, и районами, которые находятся под контролем сирийского правительства и его союзников. Территории, подконтрольные сирийским курдам, главным образом находятся на востоке Сирии.

«Когда мы говорим о тех, кто называет себя «Курдами», нужно отметить, что это не просто курды… Все те, кто сотрудничает с иностранными государствами, которые в основном находятся под командованием США… являются предателями», — заявили в офисе президента Сирии.