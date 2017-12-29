Симферополь, 29 декабря, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Как сейчас выглядит Крымский мост, можно посмотреть на фотографиях, опубликованных на сайте Минтранспорта РФ, которые были сделаны в ходе рабочей поездки главы ведомства Максима Соколова в Республику Крым накануне, 28 декабря.

Mintrans.ru Крымский мост

Mintrans.ru Один из пролётов Крымского моста

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Так, уже обустроена проезжая часть на одном из отрезков моста. Новый асфальт, металлическое барьерное ограждение, мачты освещения — всё это уже установлено дорожными работниками.

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Глава Крыма: Название «Крымский мост» — оптимальное

Также проинспектировал федеральный министр и ход строительства автомобильных подходов к мосту. Со стороны Кубани это новая 40-километровая четырёхполосная трасса от федеральной автодороги А-290 до моста и к сухогрузному району порта Тамань. Со стороны Крыма — 8,6 км новой скоростной дороги от моста до трассы «Таврида». Пропускная способность у обоих объектов одинаковая. Отмечалось, что работы по проектам ведутся в соответствии с графиками и будут выполнены к моменту открытия движения по мосту через Керченский пролив.

Mintrans.ru Крымский мост

Как сообщало ИА REGNUM, в 20-х числах декабря строители полностью завершили сборку пролетных строений автодорожной части Крымского моста, соединившей берега Тамани и Керчи. Материк и полуостров соединила нить металлоконструкций общим весом более 100 тысяч тонн, протянутая над Керченским проливом между 288 опорами.

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В ведомстве отметили, что, соединив мостовое полотно под автодорогу, мостостроители завершили производственную программу 2017 года.

В 2018 году дорожники начнут асфальтировать автодорожную часть Крымского моста в асфальтобетон. До конца 2018 года он должен быть подготовлен к началу движения автомобилей.

Напомним, решение о строительстве моста через Керченский пролив российские власти приняли после возвращения Крыма в состав России в 2014 году. Мост станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведёт одна из крупнейших российских компаний — «Стройгазмонтаж». Открыть автомобильное движение по мосту планируется в декабре 2018 года. Всего в строительство грандиозного объекта будет вложено почти 228 млрд рублей.