Санкт-Петербург, 28 декабря, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Новый кампус СПбГУ может появиться в Кронштадте, Пушкине или на северо-западе города, у Финского залива. Такие варианты рассматривает межведомственная рабочая группа с участием чиновников и представителей вуза, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в Смольном.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Осенний парк в Кронштадте

Накануне состоялось совещание с участием вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова, чиновников комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), комитета по науке и высшей школе, сотрудников Центра Генплана Петербурга.

В итоге, участники совещания решили, что единый университетский городок должен быть размещен на территории Петербурга. Напомним, ранее Ленинградская область предлагала свои площади под новый кампус главного городского вуза.

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Среди вариантов, представленных КГА, оказались три участка в Пушкинском районе, территория в Кронштадте, участок, ограниченный Финским заливом, Кольцевой автодорогой и Приморским шоссе, а также территория бывшего аэродрома «Горская».

Игорь Албин поручил комитету имущественных отношений подготовить предложения по земельным участкам, находящимся в собственности РФ, пригодным к вовлечению в хозяйственный оборот. КГА, в свою очередь, должен будет рассмотреть возможность размещения единого университетского городка на представленных земельных участках, оценив их с учетом самой концепции кампуса, транспортной доступности и инженерного обеспечения.

Предполагается, что кампус будет предназначен для 20 тыс. студентов и 10 тыс. сотрудников СПбГУ. Согласно проекту, там будут располагаться учебно-научные корпуса, общежития на 20 тыс. человек, конгресс-центр на 5 тыс. мест, клиника на 1 тыс. коек, многопрофильный спортивный комплекс с открытым доступом и около 10 тыс. мест для парковки.

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Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, сама идея необходимости строительства нового единого кампуса для СПбГУ была встречена критикой со стороны некоторых городских депутатов. Так, руководитель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник заявил, что в городе нет свободной территории в 120−150 га, поэтому он видит предложение исключительно как «очередной проект для распилов и откатов», а после «роспила пары миллиардов проект заглхнет, как бывало уже не раз».

«Справоросс» Алексей Ковалев заметил, что проект будет стоить очень дорого, но покрыть даже часть расходов за счет продажи имеющихся у вуза зданий не выйдет, так как ни здание Двенадцати коллегий, ни другие исторические здания СПбГУ не могут быть приспособлены под коммерческое использование.

Напомним, здания СПбГУ расположены в Василеостровском, Центральном, Невском, Адмиралтейском и Петродворцовом районах Петербурга на значительном расстоянии друг от друга — до 45 км.