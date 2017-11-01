Депутаты включились в «квест» по выбору места под кампус СПбГУ

Санкт-Петербург, , 21:25 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга обратится к губернатору города Георгию Полтавченко по вопросу о переезде Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Соответствующее постановление городской парламент принял в среду, 1 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автором выступил руководитель фракции «Единой России» Александр Тетердинко. В документе он замечает, что развитие СПбГУ является приоритетом для укрепления роли Петербурга как научного и образовательного центра в XXI веке, но на сегодня потенциал вуза «достиг пределов своей реализации».

Причину Тетердинко видит в отсутствии кампуса вуза и, как следствие, «разобщенности и неприспособленности к современным условиям его имущественного комплекса».

Здания СПбГУ расположены в Василеостровском, Центральном, Невском, Адмиралтейском и Петродворцовом районах Петербурга на значительном расстоянии друг от друга — до 45 км. Более половины зданий вуза изначально не были и не могут быть приспособлены под современную учебно-научную деятельность мирового уровня, утверждает депутат.

«Это обстоятельство требует отвлечения или дублирования значительных материальных ресурсов в ущерб программам повышения конкурентоспособности, препятствует реализации в университете междисциплинарных исследований и снижает эффективность труда исследователей. Студенческие общежития вуза расположены вдали от учебно-научных зданий, что увеличивает для обучающихся затраты времени на перемещение и создаёт повышенную напряжённость: среднестатистический студент университета в течение шести лет примерно год проводит в пути», — заявляет Тетердинко.

Он предложил Заксобранию поддержать создание единого кампуса СПбГУ. По замыслу, он должен включать научно-технологический медицинский комплекс, университетскую клинику на 700 коек, способную обслуживать до 50 тыс. пациентов в год, научный парк, содержащий до 50 ресурсных центров, исследовательские и учебные лаборатории, около 1,5 тыс. аудиторий, академическую гимназию, стадион, бассейн, игровые и тренажерные залы, студенческие общежития на 20 тыс. человек и многое другое. Для этого в границах Петербурга нужно найти участок площадью не менее 120−150 га и внести изменения в Генплан.

Депутаты также просят создать при губернаторе межведомственную рабочую группу в составе представителей правительства, Заксобрания и СПбГУ, чтобы все они смогли найти нужную территорию.

Хотя большинством голосов предложенный Тетердинко документ был принят, у него нашлось немало критиков. Руководитель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник («Партия роста») заявил, что не считает возможным отвлекать внимание от реальных проблем большим переездом университета.

«Албин (вице-губернатор Игорь Албин, — прим. ИА REGNUM ) же ответил, что нет в городе свободной территории в 120−150 га. Это очередной проект для распилов и откатов. Пару миллиардов попилят, а потом проект заглохнет. Так бывало уже не раз», — сказал Резник.

Депутат Алексей Ковалев («Справедливая Россия») заметил, что предложенный проект переезда — очень дорогой, но покрыть даже часть расходов за счет продажи имеющихся у вуза зданий не выйдет.

«Это Двенадцать коллегий, другие исторические здания. Они не могут быть приспособлены под коммерческое использование, там коридорная структура, огромные аудитории. Будет, как с Биржей — выселили оттуда музей, думали отдать в коммерческое использование, а никто не взял. Затраты на реконструкцию этих зданий крайне высоки», — подчеркнул Ковалев.

К тому же, заявил он, постоянные разговоры о переезде СПбГУ приводят к тому, что нынешнее руководство вуза довело некоторые здания до предаварийного состояния.

Депутат Оксана Дмитриева («Партия роста») поинтересовалась у Александра Тетердинко, искренне ли он полагает, что междисциплинарным исследованиям способствует именно выделение СПбГУ участка в 120−150 га.

«То есть, будет кампус — и сразу начнутся исследования?» — уточнила она.

«Я всё, что произношу с трибуны, говорю искренне», — отозвался единоросс.

«Это прекрасно», — воскликнула Дмитриева.

Позднее она добавила, что междисциплинарные исследования могут вместе проводить люди из разных городов и стран, а те порядка 100 млрд рублей, которые могут понадобиться на такую масштабную стройку, стоило бы сначала вложить в научные разработки. Сооружение кампуса СПбГУ вне центра, а тем более за городом создаст колоссальные неудобства профессорам и преподавателям, которым, в отличие от студентов, никакого жилья там полагаться не будет, отметила Дмитриева.

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Напомним, в 2016 году стало известно о планах переезда СПбГУ в новый кампус под Гатчиной (Ленобласть) в течение десяти лет. Компенсировать расходы предполагалось за счет продажи и сдачи в аренду освободившейся недвижимости в центре города. Расходы на переезд оценивались в 50 млрд рублей. В конце июня 2016 года о готовности принять СПбГУ в Ленобласти сообщили власти этого региона. В самом вузе отмечали, что судьбу СПбГУ будет решать правительство России.

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