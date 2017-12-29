Москва, 29 декабря, 2017, 03:04 — ИА Регнум. Каковы достижения российской экономики в 2017 году и почему до сих пор не удалось выйти за пределы навязанной модели «великой сырьевой державы», обсуждает корреспондент ИА REGNUM с руководителем центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василием Колташовым и завкафедрой политэкономии РЭУ им. Плеханова Русланом Дзарасовым.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Рождественская ярмарка

Накатанная колея, движение по которой диктуется либеральным подходом к экономике, оказалась для России слишком глубокой. Принцип «делай то, что получается» заставляет Россию продолжать вывозить углеводороды и лес-кругляк плюс зерно. При такой схеме даже позитивные сдвиги на мировом рынке и увеличение объемов продаваемого слабо сказываются как на благосостоянии населения, так и на инвестициях в экономику страны. Прибыль делится между заинтересованными, оказываясь неспособной сдвинуть ситуацию в экономике в сторону роста.

Экономика стабилизировалась на низком уровне, уверен Дзарасов:

«Главное падение доходов произошло в 2015—2016 годах, — рассказал он. — Спад составил почти 10%. Теперь же основное бремя кризиса перенесли на население. Правительство уже спешит заявить о том, что начался экономический рост, кризис закончился, хотя последние данные за ноябрь говорят о том, что выхода мы не нашли, и любой новый шок сделает так, что мы станем жить ещё хуже».

Тяготы, вызванные антироссийскими санкциями, принимает на себя население, именно поэтому попытки улучшить положение за счет опоры на внутренний рынок не привели к успеху. Ведь внутренний рынок определяется способностью населения страны покупать товары. А если люди вынуждены экономить на самом необходимом, да еще находятся под давлением негативных прогнозов то об увеличении пенсионного возраста, то об отмене материнского капитала, — то дело только усугубляется. Спесивое отношение российской успешной прослойки к населению ее же страны сменяется неспособностью защитить российские интересы в противостоянии западным партнерам.

«Людям в 2017 году де-факто говорили, что не надо заводить детей, делать покупки или расширять жильё. Это, конечно, действовало исключительно негативно. Сохранялось влияние кризиса, который внешне, на первый взгляд, сильно не проявлялся. Но при этом люди всё равно испытывали нехватку денег и очень волновались, что влияло на экономическую ситуацию, обеспечивая слабый спрос. Свою негативную роль сыграли также дорогой кредит и отсутствие роста реальных доходов населения (которые падают уже четвертый год подряд — прим. ИА REGNUM ). Всё это и создало внутренние причины замедления оживления российской экономики», — говорит Колташов.

Антироссийские санкции нарушили все нормы ВТО, но бурно радовавшиеся вступлению в эту организацию персонажи пальцем не пошевельнули, чтобы применить ее принципы против нарушения прав России. И тем не менее год наступающий может открыть перед страной поистине сверкающие перспективы.

В чем новые шансы российской экономики и почему не стоит пессимистично смотреть в будущее, читайте в статье: Бремя кризиса перенесли на население — итоги 2017 года

Обратите также внимание на другие статьи Ивана Жиренкова по экономическим вопросам.